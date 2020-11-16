طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًّا على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، وكذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 36 درجة مئوية في مكة، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 9 درجات.