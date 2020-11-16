تركي آل الشيخ يوضح الأندية والمطربين الأحب لقلبه.. وأيهما يفضل «حمدالله» أو «جوميز»

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن أكثر صوت في الوقت الحالي يلمسني فنياً من الرجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر.

جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامي الرياضي بتال القوس مفاده: "نبي نروح للفن وش رأيك.. تحب رابح والا راشد أكثر والا مجيد والا أصيل؟ ومن أحلى صوت يطربك".

ورد تركي آل الشيخ قائلًا: "كلهم احبهم وكل واحد له طعم وكاريزما.. لكن أنا في وقت الحالي أكثر صوت يلمسني فنياً من رجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر".

واستكمل: "كل الاصوات أحبها، احب روح وطيبة احلام وأحب رجولة رابح وأحب وفاء ماجد المهندس وأحب اخوة راشد وأحب جلسة أصيل، وأحب حرفنة عبدالمجيد.. لكن اللي يخليني في الغناء اقول اه في الرجال محمد عبده وفي نساء آمال ماهر.. أصوات من كوكب ثاني".

وعلى المستوى الرياضي، أوضح تركي آل الشيخ، أنه لو خُير بين المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، والفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال ليضمه لنادي ألميريا الذي يملكه، فسيختار جوميز. متابعًا بقوله: "جوميز؛ لأنه اختياري من الأساس، وحمدالله أيضاً كبير، بس بختار جوميز".

كما رد "آل الشيخ" على سؤال آخر للإعلامي بتال القوس جاء فيه: "خلاص بعد العالمية.. توقف حبك عن الهلال؟". ورد "آل الشيخ": "حبي لـ الهلال لن يتوقف.. اللي بيصدق يصدق اللي مو مصدق هو حر، أنا هلالي في السعودية، واهلي مصري في مصر، وألميريا في اسبانيا، ومانشستر يونايتد في انجلترا، وروما في ايطاليا".