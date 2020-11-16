مجلس الضمان الصحي ينظم فعالية اليوم العالمي للسكري

نظّمت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني فعالية تثقيفية توعوية في مقرها بمناسبة اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.

واشتملت الفعالية على زيارة فريق طبي من المستشفى برفقة أخصائيّي التغذية في الأمانة لمنسوبي ومنسوبات الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني في مكاتبهم وأخذ العلامات الحيوية من خلال قياس الضغط والسكر إلى جانب إعطائهم بعض النصائح والإرشادات والمعلومات التوعوية التثقيفية المتعلقة بداء السكري وأهمية الحذر منه والتأكيد على الالتزام بتناول الغذاء الصحي وممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم إضافة إلى ضرورة عمل الفحوصات الدورية اللازمة.

وتم خلال الفعالية تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية إضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي من خلال زيارة الموظفين في مكاتبهم بصورة انفرادية مما كان له بالغ الأثر الكبير في إتمام الفعالية بكل سلاسة.