5 عمليات في سنة واحدة وخطأ طبي.. تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ تطورات حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه أجرى منذ ١٠ أيام آخر عملية، وهو الآن ممنوع من تناول الطعام لمدة 6 أسابيع.

وقال آل الشيخ -في حوار أجراه معه الإعلامي بتال القوس عبر منصة "تويتر"-: "أنا من ٢٠١٦ اكتشفت كذا مشكلة صحية فيني وأهملت وفي ٢٠١٨ سويت ٥ عمليات واحدة منها كان فيها خطأ طبي لا زلت أعاني منه حتى الآن.

وتابع: "أنا الآن من ١٠ أيام أجريت آخر عملية، وكانت صعبه وأتعبتني، والآن ممنوع من الأكل لمدة ٦ أسابيع".

وواصل: "أيضاً عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشفوا أني في الحقيقة ما أنام إلا دقائق في اليوم نومًا عميقًا، وباقي الوقت أفكر حتى وأنا نائم، وهذي مشكلة".

واستكمل: "دخلت بسبب الحالة ذي بفترة نوع من الاكتئاب ما بعد العمليات، وهذا طبيعي وما أحب أتواصل مع أحد كنت أشغل وقتي بالفن وبادي أكتب مسلسلًا تلفزيونيًّا وفيلمًا وأكمل دراسة التدريب في كرة القدم".