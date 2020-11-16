تركي آل الشيخ: قبل العملية الأخيرة قسمت ميراثي و90% من أموالي

أوضح رئيس الهيئة العامة تركي آل الشيخ، أنه قبل إجراء عمليته الأخيرة قام بتقسيم ميراثه وأكثر من 90% من أمواله.

وقال في سياق رده على عدد من الأسئلة التي وجهها له الإعلامي الرياضي بتال القوس في الحوار الدائر بينهما عبر منصة "تويتر": "سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي، أنا قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي وأكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الا شيئ بسيط ، وقصدي أمن اهلي بعدي ولا يحتاجون أحد او تصير مشاكل بينهم. واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق يعني أهلي يقدرو".

واستكمل: "علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصًّا تركي لا يوصل لك أحد في حاجه وترده وهذا اللي اسويه من أكثر من ١٠ سنين، ويدي مخرومة وفلوسي مهي لي".

وتابع: "أحاول اجتهد قد مقدر أني ارضي ربي ومن ثم أرضيهم وأكون قد ثقتهم فيني، وأكثر شي يسعدني ولاحد يفهمني غلط، لما اساعد انسان، لا اذكر ان مر يوم في آخر ١٠ سنين في عمري ما ساعدت فيه احد".