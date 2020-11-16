السعودية اليوم / تسجيل 30548 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 30548 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.845.127 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.070 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.249.579 حالة .

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08:23ت م

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نيودلهي 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 30548 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 435 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.845.127 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.070 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.249.579 حالة .// انتهى //08:23ت م0016

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