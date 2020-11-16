السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 10824 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 10824 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي المصابين بلغ 801327 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 12547 وفاة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من 515 ألف مصاب.

// انتهى //

08:05ت م

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موسكو 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 10824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و62 حالة وفاة.وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي المصابين بلغ 801327 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 12547 وفاة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من 515 ألف مصاب.// انتهى //08:05ت م0013

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