السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 223 إصابة جديدة بكوفيد-19



سيئول 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس

وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 233 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28,769.

// انتهى //

07:12ت م

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سيئول 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واستجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ200 لليوم الثالث على التوالي.وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 233 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28,769.// انتهى //07:12ت م0011

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