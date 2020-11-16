السعودية اليوم / البرازيل تسجل 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة



ساو باولو 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس

وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.

// انتهى //

06:59ت م

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ساو باولو 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة.وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.// انتهى //06:59ت م0009

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