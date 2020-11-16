شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.
وتوقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد، من اليوم الأثنين، إلى صباح الثلاثاء على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، والشرقية.
كما توقع رياحا متوسطة على أجزاء من محافظات شقراء، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، والشرقية وبين جدة ورابغ.
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