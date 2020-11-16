شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي و90 % من فلوسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، بأنه قام بتقسيم ورثه، قبل خضوعة إلى العملية الجراحية الأخيرة التي أجراها في نيويورك.

وقال آل الشيخ: " أنا سويت شي وأتمنى الناس تستوعبه وتعمل زيي في مثل حالتي، قبل عمليتي الأخيرة، قسمت ورثي وأكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي إلا شيء بسيط ".

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وتابع: " وقصدي تأمين أهلي بعدي، ولا يحتاجون أحد أو تصير مشاكل بينهم، واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق " .

وأضاف: " علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصاً (تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده) وهذا اللي أسويه من أكثر من 10 سنين، ويدي مخرومة وفلوسي مهيب لي " .