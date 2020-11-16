مؤسس «سوبر ماركت بنده».. رحيل رجل الأعمال السعودي حمود البراهيم

توفي رجل الأعمال حمود السعد البراهيم مؤسس أسواق بنده وسلسلة مطاعم هرفي الأشهر في المملكة.

وتداول ناشطون بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت، نبأ وفاة حمود البراهيم، بعد معاناة مع المرض.

رجل أعمال من طراز فريد

وحمود البراهيم، صاحب سلسلة متاجر بندة في السعودية العلامة التجارية الكبرى في أسواق التجزئة، وهو أول من أدخل الوجبات السريعة إلى السعودية.

وتنقل رجل الأعمال الراحل، حمود البراهيم، في أكثر من 10 وظائف، خلال الفترة من 1974 و1980 اكتسب خلالها خبرات خاصة من خلال عمله مديرًا عامًا لأحد المخابز والفنادق، ثم أسس بعدها شركة بنده.

وكان حمود البراهيم يملك الجزء الأكبر من أسهم شركة هرفي للأغذية عبر شركة "بندة"، وكان أول مطعم في حي الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

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وفي عام 1993 شارك الأمير الوليد بن طلال، حمود البراهيم في شركة هرفي، مما ساهم في توسع أعمالها وتحولت إلى شركة عامة ودخلت أسهمها في السوق المالية السعودية.

وتوسعت أعمال "هرفي" بعد دخول الأمير الوليد بن طلال شريكاً، ووقتها تم تغيير شعارها من إلى خليط من "خروف وبقرة"، فيما كانت الانطلاقة الأكبر بعد الشراكة مع "صافولا"، حيث تمت إعادة تصميم الشعار بالشكل الحالي، إلى أن تحولت إلى شركة عامة تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية.

ونعى العديد من الكتاب والصحفيين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، الراحل حمود السعد البراهيم الذي قدم الكثير للاقتصاد في المملكة طوال حياته، وانضم في نعي الراحل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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