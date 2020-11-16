مصادر «عاجل» تكشف حقيقة إغلاق كافتيريا بجدة بسبب العثور على مواد سامة

نفت مصادر صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق كافتيريا شعبية شهيرة بجدة، بعد العثور فيها على مواد سامة في مطبخ الكافتيريا التي يعمل بها أفراد من إحدى الجاليات العربية.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«عاجل»، أن هذه شائعة لا صحة لها وعارية عن الحقيقة، وأنها قد تُدوولت قبل فتره من الزمن.

وكانت رسالة قد تدوولت عبر وسائل التواصل عن العثور عن ماده سامة بإحدى الكافتيريات الشهيرة بجدة.

وذكرت الرسالة أن المواد السامة الموجودة قاتلة بعد أشهر، حيث كانت ستوزع على جميع المطاعم التي تعمل بها هذه الجالية.