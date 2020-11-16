" أمن الدولة " تحيي ذكرى استشهاد رجل أمن في اقتحام شقة أحد المطلوبين بالعوامية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحيت رئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، ذكرى استشهاد الجندي خالد محمد أحمد الصامطي. أحيت رئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، ذكرى استشهاد الجندي خالد محمد أحمد الصامطي. وأوضحت أنه استشهد في مثل هذا اليوم من عام ١٤٣٩هـ، إثر تعرضه لطلق ناري أثناء اقتحام شقة لأحد المطلوبين أمنيًا في بلدة العوامية، بمحافظة القطيف.

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