شكرا لمتابعة خبر عن نادين البدير تدافع عن رأي تركي الحمد في البخاري: " دعوه يبدع ولا تشغلوه " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثارت الإعلامية نادين البدير الجدل، بسبب تأييدها لرأي الكاتب تركي الحمد، فيما يخص كتاب صحيح البخاري.
وقالت البدير مدافعة عن الحمد: " كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي، دعوا المفكر وشأنه، دعوه يبدع ولا تشغلوه، أتمنى ألا يضيع تركي الحمد وقته بقرائتكم ".
وتعرضت البدير لسيل من الانتقادات بعد موقفها من التشكيك في صحيح البخاري.
وكان الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، قد وصف من يشكك بصحيح البخاري، بأنه " منحرف أو جاهل " .
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