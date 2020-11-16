أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تكشف مئات الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة.. و«الموارد البشرية»: 5 أيام على انتهاء مهلة تحديث ...

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومن أهمها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، وحول عدد الحضور في مناسبات الزواج، وإلى التفاصيل:

خبراء لـ«عاجل»: حديث ولي العهد كشف صادق وشفاف لعام مثقل بتحديات غير مسبوقة

أكّد خبراء أنّ كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، جاءت شاملة لكل الإنجازات، كما أنها بمثابة كشف صادق وشفاف لحساب أداء الحكومة بنهاية عام مثقل بتحديات اقتصادية ووبائية غير مسبوقة.

أمير مكة يدشّن 8 مشروعات للطرق بمحافظات المنطقة

دشّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، 8 مشاريع للنقل في محافظات المنطقة بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لوزير النقل على الأعمال التي أنجزتها وتنفذها الوزارة في محافظات المنطقة والهادفة لتطوير منظومة النقل، لافتًا إلى أن الطرق شريان حياة وأحد أهم ركائز النهضة.

رئيس ديوان المحاسبة يعدد فوائد الأمر السامي بشأن «جمعية المراجعين الداخليين»

رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصدور الأمر السامي باعتماد أن يكون الديوان العام للمحاسبة، الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بدلًا من وزارة التجارة؛ نظرًا للصلة الوثيقة بين الجمعية واختصاصات الديوان وأهدافه وبرامجه، وأن يكون رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية.

الصحة: 305 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 357 حالة ووفاة 16 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 340403 حالات، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتتى الآن، إلى 5657 حالة.

«الصحة» تكشف السر في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المدينة المنورة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أنهم لاحظوا ارتباط عدد كبير من حالات كورونا المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، لاستطلاع مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالمملكة أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.

تنبيه من «الصحة» عن المضادات التي يشار إليها كلقاحات: تُعطى للوقاية من الفيروس في هذه الحالة

استعرضت وزارة الصحة –عبر حسابها الرسمي بتويتر- أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمتحدثها الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة الدكتور أحمد قطان حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة، وقال متحدث الصحة، إنه لا تخلو قارة من قارات العالم من نشاط انتشار يتم رصده لهذا الفيروس، كما أن هناك مجموعة من دول العالم عادت إلى تسجيل ارتفاعات حادة وعالية جدًا في أوساط مجتمعاتها.

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بالفيديو.. قصة مصاب كورونا نقل العدوى لـ176 شخصًا وتسبب في وفاة 7 منهم

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومن أهمها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، وحول عدد الحضور في مناسبات الزواج قال العبدالعالي، إن رقم 50 الذي تم تحديده كأقصى عدد ممكن حضوره حفلات الزفاف مدروس بعناية وبناءً على رأي عدة لجان موثوق بها، واستدل متحدث الصحة على كلامه بمثال وقع في إحدى المدن الأمريكية؛ حيث شارك شخص مصاب بفيروس كورونا شارك في حفل زفاف بحضور 54 آخرين ونقل العدوى لهم وبعضهم نقل العدوى لغيره حتى وصل عدد المصابين 176 شخصًا توفي منهم 7 لم يشاركوا في حفل الزفاف من الأساس.

بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة.. ضبط 5 أشخاص بالرياض نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال، وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالِفَينْ لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقاتٍ إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم؛ حيث تحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من سبعة عشر مليون ريال، وقيامهم بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

إليك الخطوات.. «الموارد البشرية»: 5 أيام على انتهاء مهلة تحديث الضمان الاجتماعي لاستمرار صرف المعاش

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تذكير مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبرموقع الوزارة الإلكتروني، موضحة أنه تبقى من المهلة المحددة لتجديد بيانات المستفيدين 5 أيام، وقامت الوزارة، في وقت سابق، بتحديد يوم 20 نوفمبر الجاري موعدًا لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

بالفيديو.. «الشؤون البلدية»: فك تكدس 81 ألف شخص داخل سكن العمالة.. والمخالفة على صاحب العقار

أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة أحمد قطان أن الوزارة نفذت أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة. وأضاف «قطان»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم، أن الوزارة تمكنت من تفريق تكدس 81 ألف عامل داخل سكن العمالة.

«البيئة»: إيداع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة العاشرة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية، وأوضحت الوزارة، أن هذا الدعم شمل أكثر من مليون كرتون من بيض المائدة و54 طنًا من منتجات الدجاج اللاحم، كما شمل الدعم أكثر من 8 ملايين من صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض إضافة إلى طيور السمان، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن استوفى المستفيدون بياناتهم وتم حصرها ومراجعتها جيدًا من قبل مسؤولي الوزارة عبر منصة «زراعي».

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