السعودية اليوم / إثيوبيا تسجل نحو 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أديس أبابا 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إثيوبيا 399 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 102 ألفًا و 720 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 569 حالة وفاة.

// انتهى //

02:53ت م

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أديس أبابا 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت إثيوبيا 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 102 ألفًا و 720 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 569 حالة وفاة.// انتهى //02:53ت م0226

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