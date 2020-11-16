السعودية اليوم / وزير خارجية إثيوبيا يؤكد استمرار العملية العسكرية في تيجراى



أديس أبابا 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

أفاد وزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين، اليوم ، أن العملية العسكرية في إقليم تيجراي تتقدم ، متعهدًا بالعمل على حماية المدنيين.

في غضون ذلك،أكد زعيم منطقة تيجراي، اليوم أن قواته أطلقت صواريخ على المطار في العاصمة الإريترية أسمرة ليل السبت، نافيًا في ألان نفسه قصف قواته لمدينة مصوع الاريترية ، في تصعيد كبير في الصراع بين قوات تيجراي وقوات الحكومة الإثيوبية مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة القرن الأفريقي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد صرح في وقت سابق اليوم، أن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في محافظة تيغراي بنفسها.

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