السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين



مانيلا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم جزيرة ميندناو في الفلبين.

وافاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان علي عمق 15 كيلومترا.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

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02:32ت م

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