السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و 952 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالة.

// انتهى //

02:17ت م

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نواكشوط 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و 952 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالة.// انتهى //02:17ت م0223

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