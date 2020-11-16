شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية» و«البحيرة».. أول مخططات نموذجية مكتملة الخدمات بـ«عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، حرص واهتمام البلدية على تنمية مخططات العزيزية، من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها وفق الاعتمادات المالية اللازمة لها، مؤكدًا أن هناك العديد من المشاريع التي أُنجزت خلال السنوات الماضية، والتي شملت العديد من المجالات التي تتعلق بالصيانة، والتأهيل، والسفلتة، والإنارة، والتشجير، وردم المستنقعات، وغيرها من الخدمات.

رد المستنقعات

وقال الزايدي لـ«اليوم»: إن بلدية الخبر عملت على ردم ما يزيد على 575 مستنقعًا «متفاوتة المساحة» بالعزيزية، منها 100 مستنقع تم ردمها من خلال مشروع الردم، والباقي بجهود ذاتية، ما أسهم بشكل فعال في الحد من وجود المستنقعات وتجمعات المياه بشكل كبير، خاصة في أحياء الصواري، والشراع، وذلك خلال الأعوام الأربعة الماضية.

زراعة الأشجار

وأضاف: إنه تمت زراعة ما يزيد على 6270 شجرة في العزيزية، شملت شوارع الخزامى، والبحيرة، والتحلية، خلال العامين الماضيين، وأن بلدية الخبر تولي اهتمامًا خاصًا بزراعة الأشجار، ومضاعفة أعدادها، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية لنشر الرقعة الخضراء، والعمل بالتوازي مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها.

حدائق جديدة

وأشار م. الزايدي إلى إنشاء 7 حدائق بالعزيزية، منها 4 حدائق حاليًا، وهي حديقة الخزامى بمساحة 5440 مترًا مربعًا، وحديقة النرجس بالخزامى، وحديقة شاطئ النورس بمساحة 1500 متر مربع، وحديقة شاطئ البحيرة بمساحة 2000 متر مربع، وتتضمن جميعها مسطحات خضراء، وألعاب أطفال، وكراسي للجلوس.

وتواصل بلدية الخبر العمل حاليا بتنفيذ 3 حدائق جديدة، وذلك في أحياء البحيرة، والتحلية، والشراع، ضمن حرص البلدية على التوسع في إنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء وزيادة مواقع ألعاب الأطفال في مختلف أرجاء المدينة.

ملاعب رياضية

وأكد حرص البلدية على إيجاد أماكن ترفيهية وتعزيز مكونات البنية التحتية، والتوسع في إقامة الحدائق والمنتزهات الترفيهية التي توفر لأفراد المجتمع مخصصات كافية من المساحات الخضراء وأماكن الاستجمام، وتنويع الخيارات الترفيهية أمام السكان.

وأوضح أن مساحة حديقة حي البحيرة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، وتتضمن ثلاثة ملاعب متعددة، فيما تبلغ مساحة حديقة حي الشراع 6 آلاف متر مربع، وتتضمن كذلك ملعبًا لكرة القدم، فيما تبلغ مساحة مشروع حديقة حي التحلية 9900 متر مربع، وتضم ملعبًا لكرة القدم، وملعب طائرة رملي.

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مخططات نموذجية

وفيما يتعلق بخدمات التطوير، أفاد م. الزايدي بأن أحياء التحلية، والبحيرة أول مخططات حكومية نموذجية مكتملة الخدمات من «مياه، كهرباء، صرف صحي، تصريف مياه أمطار، إنارة»، وذلك بهدف توفير خدمات متميزة ومتطورة لجميع أهالي الحي، في ظل التطورات التي تشهدها الخبر، ويمثل نقلة نوعية تعكس الأعمال التطويرية التي تتبع إستراتيجية البلدية، وحرصها البالغ على التحسين والتطوير، والوصول بها إلى الأفضل؛ لخدمة المواطن والمقيم، ومواكبة النهضة العمرانية ومتطلبات التطور، وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية.

سفلتة الشوارع

وأضاف: حققت بلدية الخبر العديد من الإنجازات فيما يخص سفلتة الشوارع بالعزيزية، شملت تواصل العمل بمشروع السفلتة بحي الشراع بمرحلتيه الأولى والثانية، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع سفلتة كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في المربع «أ» بحي الشراع وسفلتة شارع الستين الفاصل بين حيي الشراع والصواري، فيما سيبدأ العمل خلال الشهرين المقبلين بالمرحلة الثانية، والتي تشمل سفلتة كافة شوارع الثلاثين والأربعين والستين بحي الشراع، إضافة إلى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع «ب».

ويستمر العمل بالمرحلة الثانية نحو 18 شهرًا، وبدء سفلتة 3 شوارع رئيسية بحي الكوثر ضمن مشاريعها الحالية الجاري تنفيذها، وسفلتة عدد من الشوارع الرئيسية بحي الصواري وعدد 16 شارعًا داخليًا.

أعمدة إنارة

وفيما يتعلق بمشاريع الإنارة، أشار إلى اعتماد إنارة حي الصواري بالكامل، بإجمالي يزيد على 1700 عمود إنارة، وإنارة كافة الشوارع الرئيسية بحي الشراع، وإنارة شوارع مخطط 129، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة في مخطط 489 «أ» بالعزيزية، وذلك ضمن الأعمال التي تنفذها البلدية في أحياء العزيزية، التي تستهدف رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة فيها، تضمنت تمديد كابلات بطول 3000 متر طولي، وتركيب عدد 148 فانوسًا جديدًا، وإعادة ضبط استقامة 5 أعمدة.

وأوضح أنه تم مؤخرًا إعادة تأهيل شبكة الإنارة بحي الأمواج، بإجمالي 270 عمود إنارة، وتمديد كابلات إنارة بطول 8000 متر طولي، وصيانة المحطات وتركيب لوحة إنارة جديدة.

جودة الحياة

ونوه الزايدي بافتتاح بلدية محافظة الخبر ممشى البحيرة الواقع بحي البحيرة بالعزيزية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، التي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم بطول 1800م، وبعرض 12 مترًا، ويتكون من مسار للمشي بمحاذاة البحر بعرض 3 أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، ومسار خاص للمكفوفين، إضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد على 20 ألف متر مربع، وأشجار «أكاسيا»، بعدد يزيد على 200 شجرة، وذلك ضمن جهود إدارة الحدائق والتجميل التي تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بالخبر وإعداد الأشجار فيها، بالإضافة إلى «إنترلوك» بمحاذاة الشارع العام بعرض 3 أمتار، كما يحتوي الممشى على كراسي للجلوس، وأعمدة إنارة جمالية على امتداد الممشى، الذي تم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة، وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيدًا عن مخاطر السيارات.