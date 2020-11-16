شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسم».. أمطار رعدية وتدني الرؤية الأفقية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أجواء المنطقة الشرقية تقلبات جوية، لدخول موسم الأمطار، الذي يؤثر على معظم أجواء مدن ومحافظات المملكة بشكل عام، وتتأثر المنطقة، وخصوصًا شمالها بهذا الموسم، لتقدم المنخفض الأفريقي باتجاه شمال شرق المملكة.

وأوضح مختصون لـ«اليوم»، أن هذا «الوسم» تزيد فيه نسبة هطول الأمطار، ومصحوب بانخفاض في درجات الحرارة، وتشكل السحب الرعدية والركامية على معظم مناطق ومحافظات المملكة.

وقال مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقا محمد جوهر: «موسم الوسم يبدأ من شهر أكتوبر وحتى شهر مايو، وتشهد منطقة الخليج العربي، وشمال شرق المملكة، تقدمًا للمنخفض الأفريقي، بعد تراجعه خلال الأيام الماضية، والمصحوب برياح جنوبية شرقية مشبعة ببخار الماء والرطوبة».

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وأضاف: «تشتد البرودة في طبقات الأجواء العليا، ما يُكثف الأبخرة والرطوبة بشكل سريع، يصحبها تشكيلات من الغيوم، ومنها غيوم ركامية، مصحوبة بعواصف رعدية، وهذا المتوقع حاليًا في المنطقة، والطقس يكون غائمًا إلى غائم جزئيًا، مع رياح جنوبية شرقية، وزخات من المطر خفيفة ومتوسطة». وأوضح أن الشتاء هذا العام -حسب التقارير-، سيكون معتدلًا نوعًا ما من حيث درجات الحرارة، خاصةً في موسم «المربعانية»، أو موسم البرد، من 4 ديسمبر إلى 15 يناير، وتتراوح درجات الحرارة من 6 إلى 22 درجة مئوية، مع موجات باردة تصل إلى أقل من 4 درجات مئوية، وقد تصل إلى الجليد.

وقال خبير الطقس عبدالهادي العبدالهادي: «تبقى الأجواء باردة ليلًا، ومعتدلة نهارًا، والرياح ما بين الشرقية إلى شمالية شرقية، ومن يوم السبت تتحول الرياح إلى جنوبية، وأجواء صحو مع تواجد بعض السحب المتفرقة يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تعود إلى الاستقرار من جديد، إضافة إلى وجود حالة جوية جديدة تبدأ من يوم الجمعة المقبل على شمال مكة المكرمة باتجاه أملج وينبع وعلى شمال وغرب منطقة حائل وغرب القصيم ومرتفعات الطائف وتستمر عدة أيام».

من جهته، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني لـ«اليوم»: إن التوقعات الأولية تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على مناطق غرب وشمال ووسط المملكة خلال الفترة القادمة، خاصةً على مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، إضافةً إلى الجوف، وشمال المنطقة الشرقية، مصحوبة بتدنٍ ملموس في درجات الحرارة.