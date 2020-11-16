شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 أيام من انهيار سور»صاهود».. السياحة تلتزم الصمت والان نبدء بالتفاصيل

وصف عدد من أهالي محافظة الأحساء، وتحديدًا حي الحزم بمدينة المبرز، وعدد من المارة، حال قصر صاهود الأثري، بـ«المنظر المبكي والمحزن»، والعبرة الخانقة، بعدما شهد مطلع الأسبوع الماضي سقوط أجزاء من سور البوابة الرئيسية للقصر، وظل حاله كما هو عليه حتى اللحظة.

وطالب الأهالي بتدخل الجهات ذات الاختصاص، وتشكيل لجنة لمعاينة الموقع، وسرعة الانتهاء من ترميمه، إضافةً إلى إجراء مسح كامل للقصر، مؤكدين أن هناك أجزاء من القصر بدأت في السقوط، وأنها من الممكن أن تتأثر خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع هطول الأمطار.

حواجز خرسانية

واستبدلت الجهات المعنية، الشريط التحذيري، والحواجز البلاستيكية، بحواجز خرسانية؛ لمنع وصول الأجزاء المتساقطة للطريق من سور البوابة الرئيسية، وكذلك حماية المارة، خاصةً أن الطريق يشكل أهمية كبيرة وحركة كبيرة للسيارات وللمارة.

مشهد محزن

وعبّر عدد من المارة عن حزنهم الكبير لحال القصر، وما يمر به خصوصًا المنظر المُحزن الحالي، وقال المواطن «ناصر البن سعد»: «أتحدث عن نفسي وعن غيري ممن جاء إلى هذه الحياة ليجد هذا القصر الشامخ أمامه، فأجد أن العبرة تخنقني من المشهد الحالي لقصر صاهود، وأجزاء من سور البوابة في انهيار، وواقع على الأرض، ولأيام، دون أن نشاهد أي تحرك، سوى تلك الحواجز».

وأضاف: «هذا القصر جزء هام من حياتنا ومن تراثنا وتاريخنا في هذه الأحساء الجميلة، وكل يوم يمر علينا من بعد سقوط هذا الجزء نتأمل أن نجد مَن يُعيد له البناء والترميم من جديد، ولكن لا حياة لمن تنادي، فهذا الطين المتساقط على الأرض شاهد حقيقي، لذلك نأمل الإسراع في إعادة الترميم».

فرق متخصصة

واستشهد المواطن «حسين الحدب» بالمثل الشعبي الذي يقول «أهل مكة أدرى بشعابها»، موضحًا أن هذا المشهد المحزن لقصر صاهود هو نتاج لحال ووضع الترميم الذي شهده مؤخرًا، وللأسف هناك شركات من محافظة الأحساء متخصصة في أعمال الترميم، وأياد وطنية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، لم تجد الاهتمام داخل الأحساء، ويكون رزقها في مناطق أخرى لتقوم بأعمال البناء.

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وتابع: «الاستعانة بالبنّائين من أهل الأحساء، ممن يجيدون هذا العمل، مهم؛ لأنهم سيعملون لتاريخهم ولجزء من حياتهم وأيضًا سيكون العمل متقنًا، ومن يشاهد القصر الذي دفعت عليه أموال كبيرة للترميم، سيحزن، خاصة أن الانتهاء من ترميمه كان مؤخرًا، وكل ما نطالب به هو الاهتمام بمثل هذه القصور التاريخية، وإعطاء ابن البلد الأولوية في هذا العمل».

عمالة أجنبية

وقال المواطن «واصل العلوان»: من المؤسف ما يمر به قصر صاهود، ومن المؤسف هذا المنظر الذي ظل على ما هو عليه منذ بداية سقوط أجزاء منه، وكل أمانينا أن يُعطى المختصون في هذا المجال والذين هم من أبناء هذه المحافظة، الفرصة للإشراف على إعادة الترميم، ولم أكن استغرب سقوط جزء من السور، خاصةً أنني شاهدت العمالة الأجنبية هي مَن تقوم بأعمال الترميم للقصر.

وتمنى تشكيل لجنة مختصة لمعاينة القصر، خاصة أن هناك بعض الأجزاء البسيطة التي بدأت في السقوط من الجهة الخارجية تحتاج إلى متابعة وصيانة، وربما تتأثر في حال سقوط الأمطار.

عوارض خشبية

يُذكر أن بعض المختصين أكدوا لـ«اليوم»، خلال زيارتهم للقصر، وموقع سقوط الجزء من البوابة الرئيسية، أنه وبالفحص الظاهري للمتبقي من البرج والركام، تبيّن أن الانهيار ناتج عن تآكل العوارض الخشبية من جذوع النخل المدسوسة في داخل الجدران، والتي يفترض في الأساس أنها محمية.

وأوضحوا أن العوارض هي فكرة إنشائية، ابتدعها المعمار الأحسائي؛ لتتمكن الأحمال من الانتقال من الأعلى إلى الأسفل.

ولم تصدر وزارة السياحة أي بيانات تتعلق بالحادث، حتى الآن، وأرسلت (اليوم) استفسارات للوزارة، بعد سقوط السور، ولم يصلنا رد حتى الآن.