شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة تلقي المخلفات في الأماكن الممنوعة والان نبدء بالتفاصيل
وكانت إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع الدفاع المدني، قد باشرت حريقًا شبّ في أحد المطاعم، وتم إتلاف أكثر من 50 كيلو جرامًا من المواد الغذائية؛ لتأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق، وذلك حفاظًا على صحة المستهلكين.
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