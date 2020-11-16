شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة تلقي المخلفات في الأماكن الممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، شاحنة، يلقي صاحبها المخلفات في الأماكن الممنوعة، وتم تطبيق لائحة الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك ضمن الجولات الرقابية لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وكانت إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع الدفاع المدني، قد باشرت حريقًا شبّ في أحد المطاعم، وتم إتلاف أكثر من 50 كيلو جرامًا من المواد الغذائية؛ لتأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق، وذلك حفاظًا على صحة المستهلكين.