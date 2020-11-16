شكرا لقرائتكم خبر عن خط لـ«مصدات الرياح» بمدخل النعيرية الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية النعيرية، أعمال إنشاء خط مصدات الرياح بالمدخل الجنوبي للمحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى، إضافةً إلى تكثيف أعمال رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات، وتسوية الأرض الفضاء من الأحياء الداخلية بالمحافظة، وأعمال الكشط وإعادة السفلتة بشارع الملك عبدالعزيز، ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري. من ناحية أخرى، نفذت البلدية، جولات رقابية مستمرة على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات البلدية، والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

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