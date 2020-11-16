شكرا لقرائتكم خبر عن 145 متفاعلا مع مبادرة «ريحان» في 5 أحياء والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل أكثر من 145 مشاركا، مع المبادرة التي أطلقتها لجنة التنمية الاجتماعية في أحياء عبدالله فؤاد، والإسكان، ومدينة العمال، وابن خلدون، والمريكبات، بالتعاون مع وكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية، والتي جاءت تحت عنوان «مبادرة ريحان»، وانطلقت بحضور وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات م. زياد مغربل، ورئيس الغرفة التجارية بالمنطقة عبدالحكيم الخالدي.

وقال م. مغربل إن هذه الشراكة من صميم عمل الأمانة، وإنه يشكر لجنة الحي على مبادرتها وتنسيقها لهذه الفعالية، مثمنًا للجنة حسن التنظيم وما يقدمونه من أنشطة وبرامج تثري الجانب المجتمعي.

من ناحيته، أوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية في الحي عبدالله الريس، أن لجنة التنمية الاجتماعية في الأحياء نظمت حفلًا بيئيًا في حديقة عبدالله فؤاد، وذلك بإطلاق مبادرة «ريحان»، والتي تستهدف تشجيع التشجير في أرصفة المنازل ودعم الراغبين في التشجير المنزلي.

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وتم في يوم واحد توزيع أكثر من 700 شتلة و300 كيس سماد من قبل المنظمين والمتطوعين على المشاركين من أهالي الحي واستمر التوزيع من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الثامنة مساءً، شملت هذه المبادرة مع المنازل عددًا من مساجد الحي والمدارس، وتم تنفيذ هذه الانطلاقة بما يتماشى مع الاحترازات الوقائية من استخدام الكمامات ووضع المعقمات وعدم الازدحام، كل ذلك حتى تتم هذه المبادرة على أكمل وأجمل صورة، وبما يضمن تحقيق هدفها في أجواءٍ صحية مناسبة.

وبين الريس أن هذه المبادرة ستستمر إلى أن تؤتي ثمارها ظلالاً وارفة وهواءً نقياً وكذلك ملاذاً للطيور ومنظراً طبيعياً جميلاً، وستطرح اللجنة في نهاية فصل الربيع، منافسةً لأجمل رصيف منزلي في الحي.

وأكد أن لجنة التنمية في أحياء عبدالله فؤاد والإسكان ومدينة العمال وابن خلدون والمريكبات تمد يدها دائماً لجميع الشراكات المجتمعية والمتطوعين من أهالي الحي والمؤسسات الأهلية؛ من أجل دعم تحقيق جودة الحياة والرؤية الرائدة للمملكة.