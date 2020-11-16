شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على المباني الآيلة للسقوط برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت لجنة المباني الآيلة للسقوط بمحافظة رأس تنورة، والمكونة من بلدية المحافظة، وعدة جهات حكومية، جولات مكثفة؛ للكشف على عدد من المباني الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة. من ناحيتها، واصلت إدارة الخدمات، أعمال إزالة الحشائش، ورش المبيدات الحشرية في الأراضي شمال حي النعيم؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19».

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