شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: دور محوري للجامعات في إبراز هوية المنطقة المعمارية والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية على عدد من مشروعات طلاب ومنسوبي كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتي حققت المراكز الأولى في عدة مسابقات محلية وإقليمية «مسابقة جبل أبو مخروق» من تنظيم أمانة الرياض، وكذلك «مبادرة الفوزان لخدمة المجتمع»، قدمها رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، وعميد كلية العمارة والتخطيط د. طارق الرواف.

دور محوري

وأكد سموه أهمية تعزيز ثقافة المنطقة المعمارية من خلال دور الجامعات المحوري ومخرجاتها من طلاب ومهندسي كلية العمارة والتخطيط والإبداع في إبراز هوية المنطقة ومعالمها المعمارية، وتحسين الرؤية البصرية من خلال هذه المجسمات المعمارية المصممة من قبل أبناء وبنات المنطقة الشرقية.

إبراز الإبداعات

وشكر سموه، عبدالله الفوزان، صاحب هذه المبادرة المجتمعية التي أعطت الطلاب والمهندسين الفرصة لإبراز إبداعاتهم لرسم الصورة المعمارية للمنطقة من خلال المجسمات المعمارية والدورات بالمنطقة الشرقية وتعزيز المحور البصري والمشهدي.

ترجمة الأفكار

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وهنأ سموه، الشباب السعوديين من الطلاب والمهندسين الحاصلين على المركز الأول في جائزة «تطوير جبل أبو مخروق» في مدينة الرياض، بتنظيم من أمانة منطقة الرياض، والمركز الأول في مسابقة «مجسم وطن» التي تقيمها الفوزان لخدمة المجتمع، بمجسم «ميدان البيرق وميدان العرضة بمحافظة الخبر»، داعيا الطلاب والمهندسين إلى الانطلاق بأفكارهم المعمارية وترجمتها على أرض الواقع بلمساتهم الجمالية للمجسمات المعمارية والميادين.

عامل محوري

من جهته، أكد د. عبدالله الربيش، أن الهدف الأسمى للجامعة هو توظيف مخرجاتها كعامل محوري هام في التنمية الوطنية، وصنع التطور والنمو برؤى عالمية سباقة، ساعية لتحقيق ذلك إلى تقديم الدعم الأكاديمي والمعرفي والفكري للطلبة، وإعدادهم بشكل مهني شامل يدفعهم إلى المزيد من الإنجازات الإبداعية والمشاريع النوعية التي تخلد بصمتهم لخدمة المجتمع ونماء الوطن.

قيمة عالمية

وأكد أن ما تحظى به الجامعة من رعاية واهتمام وثقة كريمة من قادة البلاد - يحفظهم الله - لهو خير دعم يحفز طموح منسوبيها وطلبتها وهممهم الشغوفة بالنجاح والتطور نحو إبراز دورهم التخصصي والمساهمة بشكل فاعل وملموس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التنموية وتطلعات قيادتها الرشيدة - أيدها الله -، وصولا إلى تعزيز القيمة العالمية للمملكة ومكانها المرموق في مصاف الدول المتقدمة.