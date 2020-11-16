نائب أمير الشرقية يؤكد: الابتكار أضحى ضرورة في تطوير الخدمات البريدية

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وأكد سموه، خلال استقباله فهد الهاجري بمناسبة تعيينه مديرًا لفرع مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة، بمكتب سموه، أمس، ضرورة العمل وفق احتياجات السوق، وبناء خدمات جديدة قائمة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي، وبناء ثقة بين المؤسسة وعملائها، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول المؤسسة، والتحول لعوائد تجارية مستدامة، تسهم في تعزيز تنافسية المؤسسة، واستفادتها من إرثها التاريخي وشبكتها الواسعة.
واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود المؤسسة وخططها التطويرية، وبرامجها ومبادراتها، متمنياً للمؤسسة ومنسوبيها التوفيق.
فيما أوضح الهاجري، أن البريد السعودي بالمنطقة الشرقية يعمل لأن يكون ممكناً لقطاع التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الفرص التي يزخر بها قطاع الأعمال في المنطقة، بالشراكة مع مختلف الجهات، مع الحرص على الجودة والتطوير.
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