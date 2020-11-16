شكرا لقرائتكم خبر عن «صحية» الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تودع «البقوص» والان نبدء بالتفاصيل

كرّمت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، نائب المدير الإقليمي التنفيذي للتشغيل المكلف في مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، بكر البقوص، بمناسبة تقاعده، بعد ثلاثة عقود أسهم خلالها في تطوير المنشأة.

ورعى الاحتفال نيابة عن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، المدير الإقليمي التنفيذي بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج، الذي أشاد بالمحتفى به، وقال إن شخصيته تميّزت بالتفاني في العمل، وكان مثالًا للمدير المتميّز، والذي ساهم في تحقيق رؤى وأهداف المنشأة، ودعاؤنا له بحياة سعيدة ومديدة.

من جهته شكر البقوص زملاء المهنة الذين زاملهم لسنوات عدة، وكانوا خير سند وأفضل فريق حقق معهم منجزات عدة، وأضاف: إن هذا التكريم يؤكد على أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بيتنا الذي عشنا فيه لسنوات عدة كعائلة مترابطة. حضر حفل التكريم رؤساء ومديرو الأقسام، والموظفون الذين أُحيلوا للتقاعد، وزاملوا رحلة البقوص العملية، مشيدين بحرفيته وتفانيه من أجل العمل.