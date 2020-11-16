شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب «أحوال» نسائي في المهد والان نبدء بالتفاصيل
ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة لصالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.
ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.
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