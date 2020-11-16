شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشكر إيطاليا على تسهيل الاستفادة من تجربتها في إخماد الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية الإيطالية الصديقة على تعاونها في تسهيل الاطلاع والاستفادة من تجربة إيطاليا في إخماد الحرائق، وذلك من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية، استفاد منها المختصون في الدفاع المدني للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

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