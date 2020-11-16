شكرا لقرائتكم خبر عن «نبض السعودية» يداوي قلوب 2940 يمنيا في المكلا والان نبدء بالتفاصيل
ويستهدف البرنامج تنفيذ 2940 عملية جراحية، منها 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، و1440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، و960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2940 مريضا من الأسر من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.
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