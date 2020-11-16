شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي «القيادة» لملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير

د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بمملكة البحرين، لسمو الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أمس الأول بمطار قاعدة الصخير الجوية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكان الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز قد وصل إلى مملكة البحرين في وقت سابق، وكان في استقباله الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها. وغادر سموه مملكة البحرين عقب نقله لتعازي ومواساة القيادة الرشيدة أيدها الله في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.