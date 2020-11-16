شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق بطول 112 كيلو مترا تدخل الخدمة بمحافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، 8 مشاريع للنقل في محافظات المنطقة، بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر.

وقدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لوزير النقل؛ على الأعمال التي أنجزتها وتنفذها الوزارة في محافظات المنطقة، والهادفة لتطوير منظومة النقل، لافتا سموه إلى أن الطرق شريان حياة وأحد أهم ركائز النهضة.

عقب ذلك دشّن سموه المشاريع الثمانية والبالغة أطوالها 112 كيلو مترًا وهي: مشروع استكمال أعمال طريق «بريمان - هدى الشام» ضمن أعمال المجموعة التاسعة عشرة، وتقاطع طريق «جدة - مكة المباشر مع طريق بريمان - هدى الشام» ويهدف إلى تحقيق ربط الحركة المرورية في جميع الاتجاهات بين الطريقين، ومشروع استكمال ازدواج طريق «بيشة - رنية - الخرمة» وصولا إلى طريق «الرياض - الطائف» السريع بالاتجاهين ضمن عدة مراحل، ومشروع تنفيذ طريق «أتانا - الفحو» ضمن استكمال بعض الطرق في المجموعة الخامسة والعشرين، إضافة لمشروع تقاطع خليص مع طريق «مكة المكرمة - المدينة المنورة» ضمن أعمال المجموعة السابعة، ومشروع تحويل طريق «جدة - جازان» إلى طريق سريع ضمن أعمال المرحلة الرابعة للمشروع.

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واستمع سمو الأمير خالد الفيصل لشرحٍ عن مشاريع قطاعات النقل في المنطقة، حيث قدّم معالي رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، موجزا عن الخطط التطويرية للمطارات بالمنطقة، وفي هذا الصدد استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد «صالة 1» منذ افتتاحه قرابة 3 ملايين و800 ألف راكب أقلتهم 35 ألف رحلة، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للصالة 1 في مارس 2020م، ويتوقع أن يصل عدد الرحلات في الأسبوع إلى قرابة 4900 رحلة تنقل أكثر من 65 ألف راكب.

وفي جانب المشاريع المستقبلية أوضح المنصوري أنه سيتم تطوير البوابة الشمالية لمدخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كذلك تطوير صالات الحج والعمرة وتشمل توسعة وتطوير طريق الصالة، وإنشاء منطقة انتظار للحافلات، ومبنى للفرز وتغطية وتكييف مواقع الجلوس والانتظار.

وقدّم رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، شرحا عن أعمال الهيئة، والتي قدّمت قرابة 1412 ترخيص نقل مختلف الأغراض، وتطرق إلى مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، والذي يتكون من 8 خطوط و58 حافلة ويبلغ طول مسار الحافلات فيه 30 كم، وفي جانب النقل البحري بلغ العدد الإجمالي للسفن والوحدات البحرية بالمنطقة 118 سفينة ووحدة، كما بلغ عدد التراخيص البحرية الممنوحة 206 تراخيص.