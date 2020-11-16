شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إصابات كورونا.. و17 ألف غرفة عزل بـ«سكن العمالة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي، استقرار إصابات كورونا بالمملكة، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة ارتفاع في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة على مدى الأسبوعين الماضيين. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة د. أحمد قطان إن أبرز الإجراءات، التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة.

وبيَّن أن السبب الأكبر لارتفاع عدد الإصابات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية. كما أشار متحدث الصحة إلى أنه تمت ملاحظة ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، مبينا أنه جرى تسجيل 305 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 353255 حالة، من بينها 7294 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 810 حالات حرجة.

وأضاف إن عدد المتعافين في المملكة، وصل إلى 340304 حالات تعافٍ بإضافة 357 حالة تعافٍ جديدة، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة وعددها 305 منها 39% إناثا، 61% ذكورا، وبلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات 5657 حالة، بإضافة 16 حالة وفاة جديدة.

من جانبه، أبان قطان بأن لجنة سكن العمالة أشرفت على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة 1.6 مليون عامل، مشيرا إلى توفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة الـ 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 81 ألف من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مبانٍ بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بديل. وأشار إلى أنه تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة 5 أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، على أن يبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن، التي لم تستوفِ الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة.