شكرا لقرائتكم خبر عن جودة الخدمات على رأس أولويات «التجمع الصحي» والان نبدء بالتفاصيل
وشدد د. الغامدي، خلال اطلاعه على سير العمل، والخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، للمرضى والمراجعين، على أن ما يقدمه العاملون في المستشفى من خدمات للمستفيدين، يُعد تميزًا، لاسيما أنه يخدم الأطفال والنساء والولادة، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق رضا المستفيدين من الخدمة.
واجتمع د. الغامدي، خلال الزيارة، مع المدير التنفيذي للمستشفى بالإنابة د. محمد المغربي، والمساعدين للخدمات التشغيلية والإدارية والطبية، وناقش أهم الأعمال والخدمات اليومية، التي ينفذها المستشفى وآلية تطوير الأداء.
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