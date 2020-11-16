شكرا لقرائتكم خبر عن جودة الخدمات على رأس أولويات «التجمع الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المدير التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي، أن جودة الخدمة من أهم أولويات القطاع الصحي، لاسيما خلال التحديات التي رافقت ظهور فيروس كورونا المستجد وضمان استمرارية الخدمة دون تأثر.

وشدد د. الغامدي، خلال اطلاعه على سير العمل، والخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، للمرضى والمراجعين، على أن ما يقدمه العاملون في المستشفى من خدمات للمستفيدين، يُعد تميزًا، لاسيما أنه يخدم الأطفال والنساء والولادة، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق رضا المستفيدين من الخدمة.

واجتمع د. الغامدي، خلال الزيارة، مع المدير التنفيذي للمستشفى بالإنابة د. محمد المغربي، والمساعدين للخدمات التشغيلية والإدارية والطبية، وناقش أهم الأعمال والخدمات اليومية، التي ينفذها المستشفى وآلية تطوير الأداء.