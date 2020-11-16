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478 جولة رقابية تكشف 7 مخالفات لـ«تدابير كورونا»

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سجّلت أمانة المنطقة الشرقية 7 مخالفات، يوم أمس الأول، في 478 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، شملت 4 مخالفات لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة رفع 7377 طنًا من النفايات، وإزالة 4225 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9401 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة، في حين تمّ غسل وتطهير وتعقيم 751 موقعًا، بمشاركة 457 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 148945 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ للحد من انتشار ، بشكل يومي، وذلك وفق الخطة المُعدّة مسبقًا، وحصر ما تمّ إنجازه.

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