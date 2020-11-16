شكرا لقرائتكم خبر عن 3203 بلاغات و979 استفسارا لـ«940» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، 3203 بلاغات، و979 استفسارًا، و10 تقارير، بالإضافة إلى 202 طلب، وذلك خلال أسبوع، وبالتحديد في الفترة بين 8 و14 نوفمبر الجاري.

شملت المخالفات 235 بلاغًا عن أعطال الإنارة، و1057 للنظافة العامة، و53 للمباني، و13 بشأن الاستثمار، إضافةً إلى 942 عن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و36 للأمن والسلامة، و613 لصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، و125 بشأن الحدائق، و129 للأسواق.

من ناحية أخرى، تلقى المركز، أمس الأول، 18 بلاغًا بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، منها 4 بلاغات لعدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، إضافة 6 بلاغات لوجود زحام داخل المنشآت، و8 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغاتٍ تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بشأن مساكن العمال، وكذلك الزحام داخل المنشآت، أو بالإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز، المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية؛ لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.