شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير لألمانيا: لدينا خيارات شراء أسلحة من دول عدة.. والحظر «غير منطقي» والان مع التفاصيل
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أعرب الجبير عن اعتقاده «بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن، غير منطقية»، موضحاً أن «الحرب في اليمن حرب مشروعة أُجبرنا على خوضها»، مضيفاً أن السعودية يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول، وهي تفعل ذلك.
يأتي ذلك في وقت أعلن طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، اتفاقاً في معاهدة الائتلاف في مارس 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة «بشكل مباشر» في حرب اليمن.
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