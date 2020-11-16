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الجبير لألمانيا: لدينا خيارات شراء أسلحة من دول عدة.. والحظر «غير منطقي»

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جدة - خالد شويل - انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أمس (الأحد) حظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه ألمانيا على المملكة بسبب حرب اليمن، مؤكداً أن الرياض لديها خيارات شراء أسلحة من دول أخرى عديدة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أعرب الجبير عن اعتقاده «بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن، غير منطقية»، موضحاً أن «الحرب في اليمن حرب مشروعة أُجبرنا على خوضها»، مضيفاً أن يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول، وهي تفعل ذلك.

يأتي ذلك في وقت أعلن طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، اتفاقاً في معاهدة الائتلاف في مارس 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة «بشكل مباشر» في حرب اليمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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