شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة: اكتمال أتمتة قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية والان مع التفاصيل
بدوره، أوضح متحدث الديوان سعيد القحطاني أن إجراءات التطوير تأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/1441هـ، القاضي بأن يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، بما فيها المهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية. وأن يقوم الديوان بتطوير وتحديث تلك الإجراءات، وأضاف: ستساهم القواعد والإجراءات المحدّثة في رفع كفاءة إدارة المستودعات الحكومية وضبط الإنفاق وتلافي الهدر المالي، وتمكين الجهات الحكومية من التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة.
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