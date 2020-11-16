شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يدرّب متطوعي الصحة في عدن.. ويغيث متعففي لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن مشروع دعم مكافحة الملاريا والوقاية منه في اليمن، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دورة تدريبية لمشرفي متطوعات الصحة المجتمعية في مديريات محافظة عدن، التي عقدت في مديرية الشيخ عثمان على مدى 4 أيام، تناولت العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، علاوة على كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة.

وفي سياق آخر، واصل المركز توزيع أرغفة الخبزعلى العائلات المتعففة شمال لبنان، إذ وزع أمس 3000 ربطة خبز استفاد منها 15000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان، فيما أجزل المستفيدون خالص شكرهم للمملكة ممثلة في المركز، لما يقدمه من مساعدات غذائية خففت عنهم حدة الأزمة المعيشية التي يمرون بها.

وتأتي أعمال «سلمان للإغاثة» في إطار الجهود المبذولة من المملكة لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.