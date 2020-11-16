«سلمان للإغاثة» يدرّب متطوعي الصحة في عدن.. ويغيث متعففي لبنان

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وفي سياق آخر، واصل المركز توزيع أرغفة الخبزعلى العائلات المتعففة شمال لبنان، إذ وزع أمس 3000 ربطة خبز استفاد منها 15000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان، فيما أجزل المستفيدون خالص شكرهم للمملكة ممثلة في المركز، لما يقدمه من مساعدات غذائية خففت عنهم حدة الأزمة المعيشية التي يمرون بها.
وتأتي أعمال «سلمان للإغاثة» في إطار الجهود المبذولة من المملكة لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.
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