شكرا لقرائتكم خبر عن في العاشرة مساء.. ماذا يحدث في بريمان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أرتال من الشاحنات، غبار متطاير، فوضى مرورية على طريق بريمان هدى الشام بانتظار العاشرة مساءً ليتحول المكان إلى حلبة سباق بين قائدي الشاحنات الذين لا يلتزمون بالسير في المسار الأيمن لتجاوز نقطة المنع التي يتم إنشاؤها من قبل المرور لمنع دخول الشاحنات للمدينة في ساعات الذروة.

يشير غازي مهدي من ساكني حي بريمان إلى أن الطريق تكاد الشاحنات أن تغلقه مع اقتراب العاشرة مساء كل ليلة، فيما تتقاذف عجلاتها الحصى وتتطاير حبات الغبار لتملأ المكان رغم تواجد دوريات المرور التي تكتفي بالوقوف أمام الجسر لحين حلول العاشرة، وهو الموعد المحدد لدخول الشاحنات التي لا تلتزم بالسير في المسار الأيمن وتحتل كل المسارات دون رقيب.

ويؤكد سعيد الكناني أن الفوضى التي يحدثها قائدو الشاحنات على طريق بريمان يلاحظها المرتادون مع اقتراب الساعة الـ10 من مساء كل يوم، فهي لا تلتزم بالنظام وتبدأ بالتحرك نحو المسارات الأخرى على رغم أن النظام المروري حدد لهم المسار الأيمن للسير ولكن الموقع يتحول لحلبة سباق من منهم يتحرك أولا.

يشار إلى أن قرار منع دخول الشاحنات للمدن وتحديد السماح لها بالدخول في أوقات محددة يهدف إلى تحقيق انسيابية حركة السير على الطرق الرئيسية والمحورية داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية. وحدد المرور ساعات المنع للشاحنات بمحافظة جدة لتبدأ من الواحدة صباحا حتى التاسعة، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساءً عدا يوم الخميس إلى الواحدة صباحا. وفي يوم الجمعة يتم منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة من الرابعة عصرا حتى الواحدة ليلا، ومن الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساءً يوم السبت، ويسمح للشاحنات بالدخول على دفعات على أن تلزم المسار الأيمن أثناء تحركها مع الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق.