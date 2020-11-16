شكرا لقرائتكم خبر عن «KSA-CORS» شبكة لتحديد المواقع بدقة السنتيمتر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شيّدت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الشبكة الوطنية لمحطات الرصد لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية «KSA-CORS» التي تغطي مختلف مناطق المملكة بواقع 209 محطات تلبي احتياجات مستخدمي تقنية تحديد المواقع من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، وذلك بتوفير الإحداثيات الجغرافية ذات الدقة والجودة العاليتين.

وتتوزع المحطات على المناطق المأهولة التي تتوافر فيها الخدمات المطلوبة لتشغيل المحطات مثل الكهرباء والاتصالات والأمن، وتنقسم إلى نوعين: المحطات الأرضية، والمحطات المثبتة على أسطح المباني.

وطبقاً لمدير الإدارة العامة للجيوديسيا بالهيئة المهندس عبدالله ذيب القحطاني فإن المعلومات الجيومكانية بحاجة لأن تواكب التطبيقات الأخرى وأن تكون متوافقة معها، من أجل الاستفادة منها، وتعزيز دورها في دعم القرارات، وفي ضوء ذلك قامت الهيئة بوضع خطة متكاملة لإنشاء وتطوير البنية التحتية الجيوديسية بأعلى المواصفات والمعايير الدولية لإنشاء وتكوير البنية التحتية الجيوديسية في المملكة. وأكّد القحطاني أهمية محطات الرصد المستمر «KSA-CORS» كونها أحد أهم تقنيات/‏آليات تحديد المواقع وهي عبارة عن محطات تحتوي على أجهزة استقبال إشارات الأنظمة العالمية لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية للملاحة ويستخدمها المساحون وغيرهم من الباحثين ومزودي الخدمات لتحديد المواقع بدقة عالية تصل لمستوى السنتيمتر تعمل على مدار الساعة مفيداً بأنه للحصول على هذه الدقة، تعمل المحطات على رصد بيانات تحديد المواقع بشكل مستمر.

وقال المدير العام للإدارة العامة للجيوديسيا بالهيئة إن بعض المستخدمين في الأعمال المساحية حالياً يستخدمون الطريقة التقليدية باستخدام نقاط التحكم الأرضية، مما تنتج عنه زيادة في الجهد والوقت والتكلفة، على عكس استخدام محطة الرصد المستمر«CORS» التي يحتاج فيها المستخدم إلى جهاز واحد فقط لإتمام عملية المسح بينما يتم استقبال التصحيحات بشكل آني من مركز تحكم شبكة محطات الرصد المستمر للحصول على إحداثيات آنية فورية بدقة تصل إلى السنتيميتر.