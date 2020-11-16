شكرا لقرائتكم خبر عن القافلة الزراعية الإرشادية تنطلق.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم (الإثنين) المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين بالمنطقة، وتستمر ثلاثة أيام. وثمن مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس هزاع الأفنس الرويلي لأمير المنطقة رعايته للقافلة، ولوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، دعمه المستمر للجهود التوعوية للمزارعين، مؤكداً أن القافلة ستحرص على تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج للمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بالمنطقة، إضافة إلى تعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتغيير ممارسات المزارعين الخاطئة في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها والتعريف بـ«سعودي قاب»، وأهمية برنامج «حصر».



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