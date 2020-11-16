شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة تشاليح وورش حي المنتزهات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أنه تنفيذاً لتوجيهات تنظيم المناطق العشوائية باشر فريق العمل المكون من الوقف وأمانة محافظة جدة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية أمس (الأحد) أعمال هدم وإزالة محلات التشاليح والمستودعات العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي المنتزهات، والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية. وجاءت الخطوة بعد انقضاء المدة المحددة والتي تم إمهالها لأصحاب الورش والمحلات لبدء عمليات الهدم.



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