شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بين الأمين والأهالي لتطوير الحي القديم بظهران الجنوب والان مع التفاصيل
وأكد الحميدي أن الأمانة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشروعاتها وخططها التنموية التي تعمل عليها وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، مع أهمية تنفيذ آلية تطوير الحي القديم بظهران الجنوب من خلال عدة مشاريع تطويرية ليصبح هذا الحي نقلةً نوعيةً في جوانب أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري والجوانب العمرانية والبيئية، لما يمثله من إرث عريق لأهالي المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين الأمين والأهالي لتطوير الحي القديم بظهران الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.