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لقاء بين الأمين والأهالي لتطوير الحي القديم بظهران الجنوب

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جدة - خالد شويل - عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اجتماعاً مع عدد من أهالي الحي القديم بمحافظة ظهران الجنوب، بحضور رئيس البلدية عوض آل سياف، واستعرض اللقاء تطوير وتأهيل الحي القديم بما يتناسب مع المشهد الحضري، كما ناقش الاجتماع طبيعة الأعمال القائمة لبلدية ظهران الجنوب، واستعرض احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات النوعية والخدمية، إضافة إلى حالة المشاريع البلدية الجاري تنفيدها حالياً.

وأكد الحميدي أن الأمانة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشروعاتها وخططها التنموية التي تعمل عليها وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، مع أهمية تنفيذ آلية تطوير الحي القديم بظهران الجنوب من خلال عدة مشاريع تطويرية ليصبح هذا الحي نقلةً نوعيةً في جوانب أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري والجوانب العمرانية والبيئية، لما يمثله من إرث عريق لأهالي المحافظة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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