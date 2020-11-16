شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: روائح المقليات تصد هواة الرياضة عن ممشى الهجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبدّل حال ممشى الهجرة بالمدينة المنورة من موقع للتريض إلى مكان للجلسات والمؤانسة والتدخين وإلى مطاعم ومقاهٍ، ما أثار انتقاد رواده الذين افتقدوا موقعهم الأثير لممارسة الرياضة وتمارين المشي وخلافه.

وتقول سارة العمري، إحدى هاويات رياضة المشي في ممشى الهجرة إن الموقع لم يعد مهيأ لممارسة الرياضة، وأضحى موقعاً لبيع الأطعمة، ولا يكاد الشخص يعبر الطريق دون أن تخنقه روائح المقليات.

ويجيب المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة سلامة اللهيبي، لـ«الخليج 365» قائلاً إن هناك فرقاً ميدانية بمشاركة الجهات الأمنية تقوم بتنفيذ جولات مستمرة لمنع التجاوزات ومعالجة الملاحظات، ويُسعد مركز الطوارئ الموحد 940 استقبال أي ملاحظة بلدية لتتم معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.