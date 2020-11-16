- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادرها أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتَيْن المتداولتَيْن إعلاميًّا بـ"تحريم المعسل والحلاقة"، وإحالتهما إلى التحقيق؛ لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي، وذلك بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها؛ لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية.
كما علمت "الخليج 365" أنه يجري إعادة النظر في القضيتَيْن حاليًا؛ وذلك لكون النشاط التجاري في القضيتَيْن المتداولتَيْن مصرح به نظامًا، ودور القضاء هو تطبيق الأنظمة؛ وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق.
يُذكر أن العمل القضائي عمل مؤسسي، يلغي رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية التي تقوم على التشريعات والمبادئ والقرارات، وما استقر عليه العمل القضائي، الذي يرفض مثل هذه الأحكام الشاذة والنادرة، وأن الجودة الموضوعية للعمل القضائي على رأس أولويات تطوير القضاء، التي تشمل تطوير العنصر البشري، والتشريعات، والأدوات المساندة لمواصلة العمل نحو تحقيق العدالة الناجزة، وهو الهدف الاستراتيجي الأول في القضاء.
كف يد قاضيَيْن بعد قضيتَيْ "تحريم المعسل والحلاقة"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-11-16
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتَيْن المتداولتَيْن إعلاميًّا بـ"تحريم المعسل والحلاقة"، وإحالتهما إلى التحقيق؛ لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي، وذلك بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها؛ لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية.
كما علمت "الخليج 365" أنه يجري إعادة النظر في القضيتَيْن حاليًا؛ وذلك لكون النشاط التجاري في القضيتَيْن المتداولتَيْن مصرح به نظامًا، ودور القضاء هو تطبيق الأنظمة؛ وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق.
يُذكر أن العمل القضائي عمل مؤسسي، يلغي رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية التي تقوم على التشريعات والمبادئ والقرارات، وما استقر عليه العمل القضائي، الذي يرفض مثل هذه الأحكام الشاذة والنادرة، وأن الجودة الموضوعية للعمل القضائي على رأس أولويات تطوير القضاء، التي تشمل تطوير العنصر البشري، والتشريعات، والأدوات المساندة لمواصلة العمل نحو تحقيق العدالة الناجزة، وهو الهدف الاستراتيجي الأول في القضاء.
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
12:41 AM
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
02:04 AM
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتَيْن المتداولتَيْن إعلاميًّا بـ"تحريم المعسل والحلاقة"، وإحالتهما إلى التحقيق؛ لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي، وذلك بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها؛ لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية.
كما علمت "الخليج 365" أنه يجري إعادة النظر في القضيتَيْن حاليًا؛ وذلك لكون النشاط التجاري في القضيتَيْن المتداولتَيْن مصرح به نظامًا، ودور القضاء هو تطبيق الأنظمة؛ وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق.
يُذكر أن العمل القضائي عمل مؤسسي، يلغي رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية التي تقوم على التشريعات والمبادئ والقرارات، وما استقر عليه العمل القضائي، الذي يرفض مثل هذه الأحكام الشاذة والنادرة، وأن الجودة الموضوعية للعمل القضائي على رأس أولويات تطوير القضاء، التي تشمل تطوير العنصر البشري، والتشريعات، والأدوات المساندة لمواصلة العمل نحو تحقيق العدالة الناجزة، وهو الهدف الاستراتيجي الأول في القضاء.
، كف يد قاضيَيْن بعد قضيتَيْ "تحريم المعسل والحلاقة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كف يد قاضيَيْن بعد قضيتَيْ "تحريم المعسل والحلاقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.