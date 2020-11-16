شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: " الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، التشكيك في كتاب صحيح البخاري.

وقال المطلق: " الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته، وحفظه وإتقانه وفقهه، وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن ".

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واستشهد المطلق بقول الإمام ابن خزيمة: "ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري".

جاء ذلك ردًا على ما أثاره تركي الحمد، من جدل واسع في الساعات القليلة الماضية، حول تشكيكه في كتاب صحيح البخاري، ما عرضه لسيل من الانتقادات.